"Temptation Island Vip", Simona Ventura svela i nomi dei protagonisti

VALERIA E PATRICK - La "coppia stellare", come li definisce nel video promo la Ventura. Marini e Baldassarri hanno una relazione che va avanti dal 2016 tra alti e bassi: dopo un brusco stop e una separazione, ora la coppia è tornata insieme. Lui è un imprenditore romagnolo e procuratore in ambito sportivo, organizzatore dell’annuale Vip Master di Tennis a Milano Marittima ed è più giovane della Marini di 4 anni.



STEFANO E NICOLETTA - Grande curiosità ci sarà poi intorno alla coppia Bettarini-Larini, insieme da circa un anno. Lui è l'ex marito di Simona Ventura, da cui ha avuto i figli Niccolò e Giacomo. Lei, fashion designer e figlia dell’ex pilota di F1 Nicola Larini, ha 22 anni meno di lui.



NILUFAR E GIORDANO - Lei è stata una delle troniste che ha animato l'ultima edizione di "Uomini e Donne", trono classico. Lui è il corteggiatore che ha scelto al termine del suo percorso nel programma condotto da Maria De Filippi.



SOSSIO E URSULA - Anche il calciatore Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di U&D, versione trono over. Lui è stato anche un ex concorrente del reality show "Campioni - Il sogno".



ANDREA E ALESSANDRA - Andrea Zenga è un figlio d'arte. I suoi genitori, infatti, sono l'ex calciatore e allenatore Walter Zenga e la conduttrice Roberta Termali. Andrea, come il padre, ha intrapreso una carriera nel mondo del calcio. La sua fidanzata, Alessandra, invece, ha alle spalle alcune partecipazioni a concorsi di bellezza.



FABIO E MARCELLA - Lui è un imprenditore napoletano, già noto per gli spot del suo brand di abbigliamento in cui è apparso in compagnia di testimonial famosi. E' fidanzato con Marcella (con cui casualmente condivide lo stesso cognome) da circa due anni ed è padre di due figli, avuti da una relazione precedente.