7 agosto 2018 10:14 "Il viaggio di Temptation Island": le coppie un mese dopo, tra nozze, figli e addii Dopo aver capito cosa vogliono dalle loro storie, i ragazzi hanno raccontato i loro progetti di vita

Con le interviste di Filippo Bisciglia ai protagonisti, un mese dopo la fine del programma, "Il Viaggio di Temptation Island" ha chiuso un'edizione da record per il reality in quanto ad ascolti e raccontato le vite delle coppie dopo l'esperienza vissuta in Sardegna. E se c'è chi si è promesso amore eterno con l'idea di sposarsi e fare dei figli, ci sono coppie (come Lara e Michael e Martina e Gianpaolo) che si sono definitivamente dette addio.

ORONZO E VALENTINA - La loro turbolenta storia sembra aver finalmente avuto una svolta. "E' stata un'esperienza dura, avrei voluto viverla più serenamente. Quando gli ho detto di no, ero decisa a finirla. Ho visto che lui ha avuto paura di perdermi, volevo dargli un'ultima possibilità. Per il momento c'è il cambiamento. Lo vedo presente, parliamo di più. Ora ci guardiamo negli occhi, cosa che non avevamo mai fatto prima" ha raccontato felice Valentina. E anche Oronzo ha ammesso di esser cambiato per lei. "La voglio sposare, deve essere la madre dei miei figli. Poi, non è che le donne non le guardo più… ma c'è differenza tra guardare e fissare! Ora lasceremo il nostro paese, poi ci sposeremo e avremo dei figli" ha detto deciso Oronzo.



IDA E RICCARDO - Entrambi erano arrivati ad un punto critico, ma poi avevano deciso di lasciare il programma insieme. Con una novità improvvisa che ha cambiato il loro destino: Riccardo ha deciso di lasciare Taranto, la sua città natale, per andare a vivere con Ida e suo figlio a Brescia: "Dopo la fine del programma lui mi ha chiamato chiedendomi di voler venire il giorno dopo a vivere con me" ha detto lei. Ora la coppia sta progettando il trasferimento, mentre Riccardo sta cercando lavoro. Anche se ha scoperto di essere geloso della sua donna dopo l'amicizia nata con il single Davide: "Mi ha mandato un messaggio. Non l'ho mai richiamato perché Riccardo è geloso. Io volevo che nascesse una semplice amicizia" ha rivelato Ida. E su Instagram si sono mostrati sorridenti e sempre più innamorati.

#amore #templationisland2018 #uominiedonne #unabbraciogrande Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: Ago 6, 2018 at 1:58 PDT

RAFFAELA E ANDREA - La loro storia sembrava dover naufragare ma, usciti insieme dal programma, i due ragazzi napoletani si sono definitivamente ritrovati. Lei era rimasta delusa per la vicinanza tra Andrea e la single Teresa ma lui le aveva fatto capire di essere sicuro del suo amore per la fidanzata. "Abbiamo recuperato il tempo perso, tempo che mi ha fatto capire che è la donna della mia vita", ha spiegato Andrea. "Lui è cambiato tantissimo, è anche geloso e io sono contenta. Non mi ha mai controllato il telefono, ora sì! La notte dormiamo insieme e si attacca come un koala!" ha detto Raffaela. Andrea ha spiegato il motivo per cui si è messo in gioco con Teresa: "Se stai tutto quel tempo con delle belle ragazze e sogni comunque lei tutte le notti, vuol dire che la ami. L'unica cosa che non rifarei sono sguardi che sono stati male interpretati". E su Instagram Andrea fa una dedica romantica a Raffaela con tanto di promessa di nozze e di una famiglia allargata: "La donna che tutti vorrebbero al proprio fianco , la donna che mi ha insegnato ad amare, la donna che mi ha aiutato a crescere, la donna che è stata sempre al mio fianco nei momenti piu bui, la donna a cui tengo piu della mia stessa vita, la donna che amo, la donna che ameró per sempre, la donna che porteró all’altare, la donna che sarà la madre dei miei figli!" ha scritto.

MARTINA E GIANPAOLO - Una delle coppie che si era detta addio durante il programma e che, a distanza di un mese, ha confermato la rottura. Martina appare scossa parlando con Filippo: "Ora sto meglio, ma sono stata molto male dopo il falò. Gianpaolo è stato importantissimo nella mia vita, l'ho amato tantissimo. Siamo più consapevoli del fatto che prima non avevamo il coraggio di prendere una decisione così forte. Gianpaolo l'ho rivisto dopo alcuni giorni, è stata una sofferenza per tutti e due. Stiamo cercando di riprendere in mano le nostre vite. Io sono tornata a Roma. Ho chiamato i genitori di Gianpaolo appena scesa dall'aereo, poi lui ha preferito che non ne parlassimo con loro e ho rispettato la loro decisione. Ci sono rimasti male, per me erano la seconda famiglia, li ringrazierò per sempre" ha detto. Poi ammette: "Nell'ultima settimana mi sono lasciata andare ma perché sapevo che la storia con Gianpaolo era finita. Il single Andrew lo sento, spero di vederlo. Ma devo trovare un equilibrio prima di stare con un'altra persona" ha detto. Anche Gianpaolo ha raccontanto affranto il distacco dalla ex fidanzata. "Per 5 anni ho avuto Martina ed è… era la persona che mi faceva stare bene. Mi sono ritrovato senza, mi manca tanto. Era la mia spalla forte, ora dovrò esserlo io per me. Si è rivelata una persona che non conoscevo e che non mi piace. Lei si giustifica per quello che ha fatto, io non l'ho mai giudicata a differenza sua. Visto che è stata la storia più bella della mia vita, e che sono quello che anche grazie a lei, nei prossimi anni spero di poterla chiamare per chiederle come sta. Una settimana fa, avrei risposto che la amavo. Ora non posso amare una persona che non ama me. Ma le voglio un bene dell'anima. Spero di essere felice". Poi su Instagram dedica un post a Martina: "Purtroppo è finita nel peggiore dei modi, la colpa credo non sia di nessuno. Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo nessun rancore. Spero che tu possa trovare la felicità e ti auguro tutto il meglio dalla vita".