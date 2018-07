"Temptation Island", Valentina e il single: un gioco di gelosia

I filmati di Oronzo in compagnia delle single non sono piaciuti alla sua compagna Valentina e così a "Temptation Island" iniziano ad esserci le prime gelosie. La ragazza, se prima si dimostra disperata e in preda alle lacrime, si lascia convincere dalle sue compagne di avventura a giocare d'astuzia e di vendicarsi uscendo con un bel single.



Infatti, Valentina si mette d'accordo con Giuseppe per organizzare un appuntamento pensato appositamente per far ingelosire Oronzo, con cui è fidanzata da quasi 11 anni. La ragazzi si dimostra spensierata e felice di poter cenare in un ristorante a lume di candela e forse scopre di essersi divertita con il single sconosciuto più di quanto avrebbe potuto immaginare.