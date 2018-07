Per Michael vedere la propria compagna Lara tra le braccia di un altro è stato davvero difficile, tanto da portarlo ad uno scatto d'ira molto violento. La storia tra loro due, iniziata ormai due anni fa, era entrata in crisi non appena "Temptation Island" era iniziato: il ragazzo, nei filmati mostrati duranti il pinnettu, sembrava aver perso la testa per la single Rita tra balli, massaggi e nuotate insieme. Queste immagini hanno portato Lara a domandarsi se lui fosse davvero l'uomo giusto per lei e nel cercare una risposta a questa domanda, la ragazza ha deciso di lasciarsi andare a qualche divertimento con il single Giuseppe.



Durante il falò Michael vede una Lara felice e spensierata e commenta: "Ho sbagliato tanto nei suoi confronti, lei è meglio di me in tante cose, ma questo non è il comportamento giusto per farmi vedere i miei errori e darmi un insegnamento". Il video, però, prosegue e mostra la ragazza ballare in modo provocante con Giuseppe ed è così che il fidanzato viene preso dalla gelosia e dalla rabbia prendendo a pugni il computer.



La rabbia, però, non dura a lungo e lascia spazio alla tristezza e alla consapevolezza che forse la loro storia d'amore è giunta al termine. E' così che con un gesto molto romantico, Michael scrive su un lenzuolo un messaggio rivolto alla sua ragazza: "Tu eri la mia vita". Chissà se Lara riuscirà così a trovare una risposta alla sua domanda.