Gemma Galgani, guest star di Uomini e Donne, non ha esitato a mettersi in viaggio per raggiungere Ida e offrirle tutto il suo sostegno e i consigli. I rapporti con Riccardo sono sempre più tesi, il loro fidanzamento dura da sette mesi ed è molto fresco - forse per questo soggetto a più timori e insicurezze. Lui non ha paura di mettersi in gioco e trasferirsi, eventualmente, a patto che possa fidarsi della persona coinvolta: con Ida sembra non essere più così, la sua gelosia opprime Riccardo e lo spinge invece a cercare la compagnia di Stefanì. Questo fa soffrire Ida, che nonostante le delusioni subite a causa sua è ancora troppo innamorata.



È qui che interviene Gemma, una vera e propria sorpresa per Ida e la persona giusta per capire la sua situazione: la dama torinese sa molto bene cosa sta passando l'amica perché lei per prima l'ha vissuta (indimenticabile il suo costante tira e molla con Giorgio Manetti, a Uomini e Donne) ma nonostante tutto la incoraggia ad andare avanti, a non arrendersi alle prime difficoltà. "Devi farcela, lo devi a te stessa. Devi trovare delle risposte, altrimenti rimarrà sempre qualcosa che non hai scoperto, che non hai capito fino in fondo." Sono le parole di Gemma per consolare l'amica in lacrime. "Ti può far male, è vero, ma devi farcela". Alla fine, per consolarla, le regala anche un peluche al quale guardare nei momenti più difficili.