"Temptation Island", il falò di confronto tra Ida e Riccardo

Avevano iniziato la loro avventura a Temptation Island come due felici fidanzati ma la distanza, e soprattutto la single tentatrice, hanno messo in crisi Ida e Riccardo. I due si sono incontrati ad "Uomini e Donne" e hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto per poter capire se sia vero amore. La loro avventura, però, non sembra portare al risultato sperato: Riccardo, infatti, forse ha perso la testa per la single Stefanì e Ida, vedendo i filmati del compagno, si rifugia tra le braccia di Davide. La delusione per il comportamento del fidanzato è tanta e porta Ida a pronunciare parole molto dure: "Io, un uomo così non lo voglio".



Tra i due poi arriva il momento del falò di confronto, voluto da Riccardo: l'uomo, dopo aver visto i video insieme alla compagna, si lascia andare ad una dichiarazione d'amore molto passionale: "Io ti amo, tu sei la donna della mia vita. Tutto quello che desideravo, poi ha avuto un nome: si chiama Ida". Le parole d'amore, pronunciate con il cuore in mano, sembrano convincere Ida della sincerità del sentimento dell'uomo e finalmente tra i due scatta un bacio appassionato. Infine Riccardo dice alla compagna quello che da tempo stava aspettando: "Voglio prendermi cura di entrambri, Ida, te lo giuro", riferendosi al figlio di lei. La confessione riporta il sereno tra la coppia, che mano nella mano decide di andarsene insieme.