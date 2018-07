“Temptation Island”, Michael: “Io mi sono scelto una cessa”

Michael sembra non avere nessun problema ad usare parole forti e colme di rabbia verso la propria ragazza Lara . A Temptation Island il ragazzo non ha reagito molto bene alle immagini della sua fidanzata intenta a giocare con il single Giuseppe e inizia a commentare il suo carattere e il suo aspetto con parole molto dure. “E’ una approfittatrice, anche perché con tutte le belle ragazze che ci stanno, io mi sono scelto una cessa. Lei non ha nulla di particolare”. I suoi commenti continuano: “Il fatto di averle fatto le corna non è un pretesto per mancarmi così tanto di rispetto”.

Il ragazzo, però, non è l’unico ad essere arrabbiato: Lara, infatti, commenta i video dell’esperienza del fidanzato nel villaggio in compagnia della single Rita con molta rabbia: “Io lo sto vedendo per quello che è. Lui è una persona che non si è mai fatta scrupoli a mancarmi di rispetto dal primo minuto e secondo in cui mi ha salutato ed è entrato in quel villaggio con quelle ragazze”. Una consapevolezza che forse porterà la ragazza a cercare in qualcun altro l'amore che non è riuscita a trovare in Michael.