24 luglio 2018 10:33 Temptation Island, Lara è una furia: "Michael, ti apro come una verza" Sullʼisola delle tentazioni i rapporti in alcune coppie sono sempre più tesi

Terzo appuntamento con "Temptation Island" e la situazione per alcune coppie si fa davvero tesa. In particolare Lara è una furia incontenibile. La ragazza di Pordenone arriva al punto di ebollizione dopo aver visto due video in cui il fidanzato Michael la critica per non volersi sistemare la dentatura e per le solite questioni economiche. Lei prima sbotta ("Ti apro in due come un verza") e poi per vendetta si avvicina al single Giuseppe...

A scatenare la rabbia di Lara è stato il primo video visionato nel pinnettu, dove assiste a Michael che la critica per la sua dentatura, che lei non vuole mettere a posto. La sua reazione non è propriamente da lady ("Dove li tiro fuori 4mila euro? Dal tuo c..o?" sbotta). Ma la goccia che fa traboccare il vaso è il riferimento alla casa in cui i due abitano, che diventerà anche di Lara quando la ragazza metterà qualche soldo di tasca propria. Lei cerca così consolazione da Giuseppe. Una vendetta evidentemente arrivata a segno visto che Michael, visionando la clip, ha uno scatto di rabbia e spacca il tablet. Lui d'altro canto continua a flirtare con la single Rita.

RAFFAELA E ANDREA - Ma se Lara è stata la protagonista più fumantina non è che in altre coppie le cose siano messe meglio. Raffaela è disperata. Il suo Andrea è sempre più vicino alla single Teresa e una serie di video mostrano situazioni a dir poco imbarazzanti. I due si invitano su Instagram, lui dice di non sentire la mancanza di quello che lo aspetta fuori e di essersi affezionato a Teresa, sotto la coperta si scorgono furtive carezze. La ciliegina sulla torta è una clip in cui Andrea, in vasca insieme a Teresa, fa movimenti strani nelle parti basse... il commento di Raffaela è fulminante: "Si è emozionato...". La ragazza alla fine ha un crollo, soprattutto quando l'ennesimo video mostra momenti di commozione e tenerezza tra il suo fidanzato e la single, il ché le fa pensare che non si tratti di semplici giochetti ma ci sia del sentimento.

MARTINA E GIANPAOLO - Tocca a Martina vedere e ascoltare le critiche che arrivano dal suo fidanzato Gianpaolo. Lui si lamenta del fatto che lei vuole andare a convivere ma non è capace di gestire le faccende domestiche. Se già questa cosa fa alterare Martina, sentire il suo fidanzato confessare alla single Carolina che piuttosto che mettere via i soldi per un futuro insieme a Martina desidererebbe acquistare un motorino nuovo, la fa andare su tutte le furie. "Bravo! Prenditi una Vespa, e vattene a fanc...o" è la sua risposta. Gianpaolo, di fronte a un video in cui il singole Andrea racconta a Martina quali sono le parti di una donna che più lo eccitano, decide di interrompere.