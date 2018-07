"Temptation Island", Giada e Francesco: un confronto di fuoco e amore

“Adesso parlo io. Se ho accettato questo confronto è perché lo sto facendo per me, non certo per te”, è così che inizia il falò di confronto tra Giada e Francesco. I due, insieme da nove anni, avevano deciso di partecipare a Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse destinato a durare e ora, dopo molto giorni passati lontani, si rincontrano.



La distanza sembra aver portato alla luce i problemi della coppia: dalla difficoltà di comunicazione alla gelosia di lui. Il confronto è stato richiesto da Giada, ma il primo a parlare è Francesco: “Tu in questi anni hai distrutto la mia autostima, io l’ho persa per te ed è l’ultima cosa che avrei dovuto fare”. Un’accusa pesante che mette in difficoltà la ragazza che cerca in tutti i modi di intervenire.



Il fidanzato, però, non le permette di parlare e continua a sfogarsi su tutto quello che ha tenuto dentro di sé per anni: “Mi hai reso una persona insicura, non solo davanti ai tuoi occhi ma anche davanti agli occhi degli altri”, e ancora: “Ti devi levare dalla testa che tu porti i pantaloni a casa nostra”. Le parole di Francesco non sono inascoltate e Giada scoppia in lacrime: “Facevo fatica ad esprimere i miei sentimenti, ho sbagliato, non ti ho detto che ero orgogliosa di te. Ho sbagliato ed ho capito che ero tanto forte perché avevo te al mio fianco. Ma non puoi darmi la colpa di tutto”.



Una confessione che colpisce il fidanzato: nel suo cuore l’amore per lei c’è ancora e dopo averle fatto capire cosa può salvare il loro rapporto, la abbraccia e la bacia con passione. Giada e Francesco non riescono a staccare gli occhi l’uno dall’altra e felici di aver una seconda possibilità, si allontanano insieme verso la loro nuova vita da coppia.