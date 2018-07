"Temptation Island", il reality che conquista i giovani arriva al gran finale

BOOM DI ASCOLTI TRA I GIOVANI - Il reality ha registrato una media d'ascolto da record per l'estate e non solo - oltre 3 milioni 800 mila spettatori con il 21% - ma soprattutto uno speciale appeal per il pubblico giovane che si è rafforzato anche con il passaparola stagione dopo stagione fino all'attuale quinta. La generazione di ragazzi il lunedì sera si dà appuntamento, sui social e sulle chat di whatsapp, per non perdere l'ultimo dramma degli isolani a caccia di tentazioni. La composizione dell'ascolto sottolinea con i dati statistici il fenomeno: fra i 15 e i 24 anni vola al 41% ed è al 33% fra i 25-34 con più donne che uomini. Il programma è trend topic, in testa alle tendenze twitter. "Scatta il meccanismo dell'identificazione con le coppie protagoniste, vuoi vedere come evolve il loro rapporto, magari metterti nei loro panni, capire le strategie dell'amore che quando hai intorno ai venti anni e anche meno ti sfuggono", dicono all'Ansa dalla produzione Witty (da "Amici! a "C'è posta per te").