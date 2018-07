“Temptation Island”, Giada: “Io voglio Francesco ma se non mi ama che me lo dica"

In passato la gelosia ha creato molti problemi tra Giada e Francesco, insieme da nove anni, che ritrovatosi soli a Temptation Island iniziano a domandarsi se siano davvero fatti l'uno per l'altra. Tra i due iniziano ad esserci delle differenze e delle incertezze che portano a minare l'intero rapporto. Se Francesco si lamenta della compagna affermando “lei mi fa vergognare di quello che sono: con lei non posso essere me stesso”, Giada continua a pensare che il ragazzo che ha accanto è un immaturo e insicuro.



Le accuse reciproche, fatte sempre a distanza, portano la ragazza a chiedere un falò di confronto. Per lei, però, davanti al fuoco ad attenderla c’è un altro video: le riprese mostrano un Francesco senza freni che commenta: "Io, a volte, non sono felice insieme a lei. Ci sono delle cose che mi fanno pensare che io non la ami più. Siamo le persone sbagliate l'una per l'altra". Parole forti che colpiscono dritto al cuore di Giada, che continua a pretendere un confronto con lui.