"Star Trek", a volte ritornano: nuova serie con il capitano Picard?

I fan di "Star Trek - The Next Generation" e del capitano Jean-Luc Picard possono incrociare le dita. Secondo "Hollywood Reporter", infatti, Patrick Stewart potrebbe rivestire i panni del capitano in una nuova serie della saga di fantascienza. Al momento dalla Cbs non confermano il progetto ma nemmeno lo smentiscono. Era stato lo stesso Stewart, qualche settimana fa, ad accennare a un suo possibile ritorno nel mondo di Star Trek.