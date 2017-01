Fantascienza che passione: le 40 migliori serie tv di sempre

Da sempre tra i temi più gettonati nelle serie tv c'è la fantascienza. Sin dagli anni 50, con titoli entrati nella storia come " Ai confini della realtà ". Il mensile americano " Rolling Stone " ha stilato la propria classifica delle 40 serie migliori di tutti i tempi. La numero uno? " Star Trek ". Ma nella classifica si trova di tutto, da " Doctor Who " a " X Files ", passando per " Buffy l'ammazzavampiri " e la recentissima " Black Mirror ".

Serie tv di fantascienza: ecco le 40 più belle di sempre
40. Humans (2015-...)
39. Aeon Flux (1991)
38. Red Dwarf (1988-...)
37. Thunderbirds (1965-1966)
36. The 100 (2014-...)
35. L'incredibile Michael (1999-2000)
34. Max Headroom (1987-1988)
33. The Man In The High Castle (2015-...)
32. Misfits (2009-2013)
31. L'uomo da 6 milioni di dollari (1974-1978)
30. Futurama (1999-2013)
29. Marvel Agents Of Shield (2013-...)
28. La guida intergalattica per autostoppisti (1981)
27. Stargate SG-1 (1997-2007)
26. V Visitors (1983-1985)
25. Jessica Jones (2015-...)
24. Life On Mars (2006-2007)
23. Flash (2014-...)
22. Spazio 1999 (1975-1977)
21. Quantum Leap (1989-1993)
20. Babylon 5 (1994-1998)
19. L'esperimento del dottor Quatermass (1953)
18. Dollhouse (2009-2010)
17. Star Trek: The Next Generation (1987-1994)
16. Torchwood (2006-2011)
15. Fringe (2008-2013)
14. Lost (2004-2010)
13. Astro Boy (1963-1966)
12. Utopia (2013-2014)
11. Orphan Black (2013-...)
10. The Outer Limits (1963-1965)
9. Black Mirror (2011-...)
8. Buffy, l'ammazzavampiri (1997-2003)
7. Firefly (2002-2003)
6. X Files (1993-2016)
5. Il prigioniero (1967-1968)
4. Dottor Who (1963-...)
3. Battlestar Galactica (2004-2009)
2. Ai confini della realtà (1959-1964)
1. Star Trek (1966-1969)

La classifica comprende titoli diventati mitici ma mai arrivati in Italia, come "Outer Limits", ma anche serie che hanno rappresentato veri e propri cult anche da noi: da "L'uomo da 6 milioni di dollari" con Lee Majors, molto popolare negli anni 80 (mentre è rimasta fuori "La donna bionica") o "V Visitors", che nello stesso decennio colpi l'immaginario dei telespettatori con la sua bella aliena mangia-topi.



La classifica spazia in maniera piuttosto equilibrata tra serie storiche e contemporanee. Per quanto riguarda il podio può stupire il terzo posto di "Battlestar Galactica", trasmesso anche da noi con buon successo ma che non ha suscitato lo stesso fenomeno come altre serie, tipo "Lost" o "X Files", che "Rolling Stone" piazza in posizioni più defilate.