"Sing", il film campione di incassi arriva in prima visione su Premium

" Sing ", Il film d’animazione campione d'incassi, è la proposta in prima visione tv di Premium Cinema HD per il prime-time di giovedì 24 agosto. Diretta da Garth Jennings e Christophe Lourdelet , la versione originale del film vede le voci dei protagonisti doppiate da attori del calibro di Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, John C. Reilley, Nick Offerman, Seth MacFarlane e Jennifer Hudson.

Pezzo forte di "Sing", inoltre, sono le oltre 85 hit che ne costituiscono la colonna sonora: da Wake Me Up Before You Go-Go di George Michael ad Hallelujah di Leonard Cohen fino ad Under Pressure di David Bowie, coprendo un arco di tempo che va dagli Anni 40 ad oggi. Ed è proprio grazie alla musica che le vite degli animali di "Sing" vengono completamente rivoluzionate.

Buster Moon, un koala dall’ottimismo contagioso, decide di organizzare un talent-show per salvare dai debiti il suo teatro. Qui s’incrociano i destini dei cinque protagonisti, ognuno con una storia diversa: Rosita è un’indaffarata madre di 25 piccoli, Johnny è il sensibile figlio di un gangster, Ash è una porcospina dall’animo punk, Meena è un’elefantessa molto timida e Mike è un topino ambizioso che suona il sax.