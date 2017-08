4 agosto 2017 10:53 Cinema, in arrivo più di 30 sequel: non solo "Blade Runner 2049" e "Avatar 2" Tra gli italiani, attesi "Smetto quando voglio - Ad honorem" con Edoardo Leo, e "Poveri ma ricchissimi" con la coppia De Sica-Brignano

Per Hollywood è ormai una tendenza "serializzare" i film del passato con numerosi sequel, remake e spin-off. La nuova stagione è iniziata il 3 agosto con "Annabelle 2: Creation", e continua il 24 agosto con l'attesissimo "Cattivissimo me 3" e il 14 settembre con "Cars 3". I fan sono già in attesa di "Blade Runner 2049" (in uscita il 5 ottobre) e di "Thor: Ragnarok" (dal 25 ottobre). Negli anni a venire, inoltre, arriveranno "Avatar 2" (17 dicembre 2020) e "Boss Baby 2" (25 marzo 2021).

Nel 2017, non mancano inoltre "Una scomoda verità 2" (dal 26 ottobre), "Saw 8: Legacy" (dal 31 ottobre) e "Star Wars: gli ultimi Jedi" (dal 13 dicembre). In quest'ultimo film c'è il ritorno di Luke Skywalker (Mark Hamill), con il quale si era chiuso Episodio VII, e sono anche presenti Rey (Daisy Ridley) e Finn (John Boyega).

Tra i titoli italiani, invece, arrivano tre nuovi capitoli da tre idee di successo. In primis, il 30 novembre 2017 esce "Smetto quando voglio - Ad honorem" di Sydney Sibilia: sarà l'ultima presenza in sala per il gruppo di laureati composti da Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia e Pietro Sermonti.



Il 14 dicembre 2017 esce "Poveri ma ricchissimi" di Fausto Brizzi, il sequel del film "Poveri ma ricchi", campione di incassi soprattutto nel periodo dello scorso Natale, con protagonista la coppia comica formata da Christian De Sica ed Enrico Brignano. L'11 gennaio 2018 sbarca nei cinema "Il ragazzo invisibile - Seconda generazione" di Gabriele Salvatores, con Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport e Galatea Bellugi.

Per il 2018, bisogna aspettarsi "Insidious: Chapter 4" (il 18 gennaio), "Cinquanta sfumature di rosso" (8 febbraio) e "Belle et Sébastien 3" (14 febbraio). A marzo c'è "Pacific Rim 2", "Tomb Rider" con Alicia Vikander, mentre ad aprile "X-Men: The New Mutants" e "Avengers: Infinity War". Tra maggio e giugno usciranno "Deadpool 2", "Jurassic World - Il regno distrutto" e "Pitch Perfect 3", mentre "Transformers 6" arriva il 12 luglio.



La seconda parte dell'anno sarà particolarmente ricca: il 30 agosto 2018 c'è "Mission: Impossible 6" con Tom Cruise, il 19 settembre "The Incredibles 2", il 27 settembre "The Equalizer 2", il 25 ottobre "Johnny English 3", il 1 novembre "X-Men: Dark Phoenix", il 15 novembre "Animali fantastici dove trovarli 2", il 22 novembre "Ralph Spaccatutto 2", il 25 dicembre "Mary Poppins Returns".