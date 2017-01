"Sing", la magia dello spettacolo e il talento di ognuno nel nuovo cartoon

Cosa ci fanno un topo bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare, una timida elefantina adolescente, una madre sovraccarica, un giovane gorilla in cerca di redenzione dalla famiglia di delinquenti e una porcospina punk-rock? Sono i protagonisti del cartoon musicale "Sing", nelle sale dal 4 gennaio. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire il film della Illumination, responsabile del successo di "Cattivissimo me", "Minions" e "Pets".