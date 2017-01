"Sex And The City", il creatore Darren Starr: "Carrie non doveva sposare Mr. Big"

"Sex and the City" è stata una serie tv di gran successo negli ultimi 20 anni, anche per le modalità narrative. Il suo creatore Darren Star ha rilasciato dure critiche: "Carrie non doveva sposare Mr. Big". E ha spiegato non aver gradito il lieto finale, considerandolo un tradimento di "ciò di cui si era occupata fino a quel momento. Del fatto che le donne non devono necessariamente trovare la felicità nel matrimonio".