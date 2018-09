"Quarta Repubblica", la politica e l'economia spiegate in modo semplice

Prende il via lunedì 17 settembre, in prima serata, "Quarta Repubblica", il nuovo talk-show settimanale di economia e politica condotto da Nicola Porro. Si tratta di uno degli appuntamenti di punta della nuova Retequattro. Al centro di questa prima puntata temi caldi come immigrazione e pensioni, che saranno affrontati in modo semplice e comprensibile a tutti anche attraverso reportage esclusivi degli inviati del programma.