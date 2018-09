Il direttore della Rete, Sebastiano Lombardi, ha tenuto a tranquillizzare quanti vedevano nel nuovo corso un tradimento del pubblico tradizionale della Rete. "Nessuno ha intenzione di tradire il pubblico che ci apparteneva - ha detto -. Ce lo teniamo stretto e da lì andiamo avanti". Il passato e il presente come trampolino di lancio verso il futuro insomma. Tanto più che Lombardi ha spiegato come la Rete non diventerà un canale tematico all news ma manterrà la sua naturale vocazione generalista. Ci sarà così spazio per informazione, attualità e intrattenimento, ma anche per il grande cinema e per la soap, con l'arrivo de "Il Segreto" in prima serata.