"Le Iene Show", Ilary Blasi e Teo Mammucari tornano alla conduzione

A " Le Iene Show " tornano alla conduzione Ilary Blasi e Teo Mammucari . Mercoledì 15 febbraio in diretta in prima serata su Italia 1 nuovo appuntamento con la collaudata coppia e tanti servizi. Diego Armando Maradona in primis. Il Pibe de Oro si è più volte espresso duramente nei confronti di Mauro Icardi , non perdona il fatto che il bomber nerazzurro abbia intrecciato una relazione con Wanda Nara , ex moglie dell'amico e connazionale Maxi Lopez ...

Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno provato, con uno stratagemma, a riappacificare i due, incontrando prima Maradona e, successivamente, Wanda Nara. Corti e Onnis dopo l'incontro con Diego Armando si sono recati da Wanda per mostrale il filmato e consegnarle un bambolotto con l'autografo.

Non solo. Fake news. Sono tanti i personaggi famosi e non che, involontariamente, sono stati protagonisti di bufale online. Recentemente il Presidente della Camera Laura Boldrini ha fatto appello a "social network, media, imprenditori e cittadini" perché insieme si combatta contro disinformazione e odio sul web. Inchiesta esclusiva di Matteo Viviani che incontra due "cacciatori di bufale", i cosiddetti debunker, il cui mestiere è smascherare le fake news, e scopre chi si nasconde dietro il mondo delle notizie false in rete.

Infine reportage di Nadia Toffa a Ponticelli, quartiere alla periferia est di Napoli, dove quasi 400 persone vivono all’interno di container costruiti interamente in amianto in seguito all’emergenza terremoto in Irpinia del 1980 e dove alcuni di loro risiedono da oltre 25 anni.