"Immaturi - La serie", dal 12 gennaio arriva su Canale 5: ecco il dietro le quinte

Dopo due film di successo, sbarca finalmente in tv l'annunciato "Immaturi - La serie" : andrà in onda per otto puntate a partire da venerdì 12 gennaio su Canale 5 . La serie è una trasposizione dei due predecessori cinematografici e, con la regia di Rolando Ravello , riprenderà le vicende dei protagonisti che si ritroveranno ancora una volta tra i banchi di scuola dopo vent’anni dal loro esame di maturità, per ripeterlo. Ecco il "dietro le quinte" dal set della serie.

Lorenzo, Piero, Luisa, Francesca, Serena e Virgilio saranno quindi costretti a incontrarsi tra i banchi del liceo e dovranno ripetere la tanto temuta prova, per evitare che anche le lauree e i titoli conseguiti successivamente vengano annullati. All'inizio il clima sembrerà quello di un tempo, ma poco alla volta ricordi e questioni irrisolte del passato saranno protagoniste di situazioni piuttosto complicate.



Il cast della serie Mediaset vede il ritorno di alcuni attori che erano stati presenti anche nei due film del 2010 e 2012: Ricky Memphis nella parte di Lorenzo, Maurizio Mattioli in quella di suo padre, Luca Bizzarri nella parte di Piero e Paolo Kessissoglu in quella di Virgilio.



Non rivedremo invece Raoul Bova, Ambra Angiolini e Barbara Bobulova. Fra le new entry ci sono Nicole Grimaudio, che sostituisce Ambra Angiolini nel ruolo di Francesca, Irene Ferri è Luisa, interpretata al cinema da Barbara Bobulova. Poi Daniele Liotti (Daniele), Sabrina Impacciatore (Serena), Ilaria Spada (Claudia), Paolo Calabresi (Gigi).