"Immaturi - la serie", scopri i primi scatti della nuova fiction

Dopo il successo al cinema, "Immaturi" sta diventando una fiction tv di Mediaset. Canale 5 la manderà in onda in 8 puntate nel 2017. "Immaturi - La serie", nata dal soggetto di Paolo Genovese, racconta le avventure del simpatico gruppo di 40enni che si ritrovano ad affrontare per la seconda volta i tanto temuti esami di maturità tra sogni e illusioni. Ecco i primi scatti dal set per scoprire vecchi e nuovi protagonisti.