Palinsesti Mediaset: Celentano in esclusiva, torna Simona Ventura e la musica live diventa protagonista

Adriano Celentano in esclusiva assoluta in primavera su Canale 5 , Simona Ventura che torna a Mediaset con un programma tutto suo su Italia 1 , Gerry Scotti con un nuovo show con i bambini , la grande musica live protagonista, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli insieme. Antonio Ricci che torna con " La nuova cultura moderna ", le grandi fiction dall'impegno civile. E ancora Zelig con Michelle Hunziker e Christian De Sica e il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Sono tantissime le novità Mediaset presentate dal vicepresidente Pier Silvio Berlusconi .

La nuova programmazione di Canale 5 vede nel prime-time sette debutti assoluti: un nuovo show condotto da Gerry Scotti con bambini dalle abilità straordinarie, poi il "Grande Fratello vip" condotto da Ilary Blasi, e 4 puntate evento di "Zelig" con Michelle Hunziker e Christian De Sica. Ma Mediaset si prepara a un autunno in musica, complice anche la creazione del nuovo polo radiofonico di Cologno Monzese con l'acquisto delle emittenti di Finelco: spicca infatti una nuova produzione Fascino su Canale 5 intitolata 'House Party' che racconterà la storia di artisti come Pooh, Il Volo ed Elisa.

Sulla rete ammiraglia arrivano anche i concerti registrati a San Siro di Pooh, Modà e Laura Pausini, e il nuovo format "Your Song" per scegliere la canzone migliore degli ultimi 60 anni, show che vedrà un'integrazione stretta con le radio. Mediaset conferma anche l'arrivo di "Adrian", nato come graphic novel animato su idea di Adriano Celentano e destinato a ingrandirsi come progetto in quello che il dg contenuti Alessandro Salem definisce "una grande sorpresa": "Adriano e Mina non parteciperanno allo speciale Rai sul loro nuovo disco insieme".

Anche la nuova stagione televisiva di Italia 1 si annuncia piena di novità. Nella rete sono previsti sei nuovi programmi di intrattenimento: in access prime time andranno in onda la nuova "Cultura Moderna" ideata da Antonio Ricci, "People Come Together" e un inedito music-game show condotto da Alvin, il primo talent show dedicato a beffe e prese in giro. Nel prime time della rete vedremo un nuovo format condotto da Simona Ventura che tratterà di makeover in 4 puntate, poi "Ultima fermata", un luogo dove i protagonisti possono 'fermarsi' e riflettere prima di una scelta importante, “Gogglebox”, dove famiglie italiane di ogni genere commentano la tv senza peli sulla lingua. In prime time, torna 'Colorado' condotto da Luca e Paolo e 'Le Iene', con due appuntamenti in prima serata a settimana. Due gli 'one-man-show': quello di Angelo Pintus dall'Arena di Verona e Andrea Pucci dal Teatro Nuovo di Milano.

Le novità assolute di Rete 4 sono due: in prime time andrà in onda "La settima porta", programma inedito di documentari e approfondimenti e "Il terzo indizio" con Alessandra Viero. Nel prime time, ancora 'Quinta Colonna' con Paolo Del Debbio e "Quarto grado" con l'accoppiata 'Nuzzi-Viero' alla conduzione. Ci sarà, sempre in prime time, la nuova edizione del 'Maurizio Costanzo Show' e 'Una serata bella! Per te' con Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Nel day-time la novità sarà il programma "Hello Goodbye".

Mediaset torna a puntare sulla fiction. Con ben sei titoli nuovi e tanto impegno civile: "La fiction ha un andamento ciclico, siamo in un momento più complicato e c'è volontà di cambiare. Negli ultimi anni abbiamo investito molto meno rispetto agli anni d'oro e rispetto alla Rai. Poi, forse alcune storie della linea di Canale 5 oggi non sono più così attuali", ha detto il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Fra i sei nuovi prodotti annunciati sulla rete ammiraglia "Chiamatemi Francesco", due serate evento su Papa Bergoglio, "Rimbocchiamoci le maniche" con Sabrina Ferilli e "Operazione mafia capitale" con Giorgio Tirabassi. Nel 2017 arriverà anche il ciclo di 4 film tv 'Liberi sognatori', su figure dell'impegno civile come Libero Grassi, e una nuova fiction con protagonista Gianni Morandi.