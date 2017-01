16 luglio 2016 14:19 Sabrina Ferilli torna in tv a settembre, sindaco nella fiction "Rimbocchiamoci le maniche" Le prime immagini della nuova fiction di Canale 5, in onda il prossimo autunno

Sabrina Ferilli torna in tv con un nuova fiction. L'attrice sarà protagonista da settembre su Canale 5 in "Rimbocchiamoci le maniche", composta da otto puntate. E' la storia di Angela Tusco, un'operaia che si trova a doversi rifare una vita quando la fabbrica in cui lavorava chiude e decide così di candidarsi a sindaco in una lista civica. Nel cast ci saranno David Coco, Marco Falaguasta e Sergio Assisi.

Angela è una lavoratrice con un matrimonio in crisi, che ora rischia anche di perdere il posto di lavoro per colpa di un piano regolatore. L'unica persona che può modificarlo è il futuro sindaco della città.



E così basta una provocazione bonaria del Sindaco uscente, il coro unanime delle altre operaie e Angela Tusco si ritrova ad essere candidata allo scranno più alto del suo paese. "Ma che speranza puoi avere tu? Sei una donna semplice, un'operaia, la mamma di tre figli" E' la voce di Fabio, il suo ex marito, che l'ha tradita ma la ama ancora perdutamente.