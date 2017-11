"Immaturi - La serie", nuove immagini dal set della fiction di Canale 5

Attesa per settembre su Canale 5 "Immaturi - La serie", diretta da Rolando Rovello e ispirata all'omonimo film di Paolo Genovese. Nella fiction in otto puntate troveremo parte del cast originale. "Tv, Sorrisi e Canzoni" offre alcune immagini in anteprima dal set con i protagonisti Ricky Memphis, Daniele Liotti, Nicole Grimaudo, Sabrina Impacciatore, Luca e Paolo.