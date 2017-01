"Domenica Live" riparte tra musica, show e attualità

11:38 - Si riparte. Barbara d'Urso è pronta per la nuova edizione di "Domenica Live" dal 28 settembre alle 14 su Canale 5. Rispetto a "Pomeriggio Cinque" si darà più spazio alla musica, allo spettacolo e si indagherà sulla vita privata degli ospiti. Senza dimenticare l'attualità, storie di donne e di persone comuni.

La conduttrice ha postato su Instagram le foto del camerino e dello studio che cambia look: "Prove in corso nello studio di Domenica Live... si lavora, divertimento.. emozione". Sono tantissimi gli ospiti attesi nella domenica di Barbara d'Urso, una è certa perché annunciata dalla stessa conduttrice a "Pomeriggio Cinque": la cantante Donatella Rettore.



Ampio spazio sarà dedicato alle interviste esclusive a personaggi dello spettacolo realizzate dalla conduttrice e ormai note come Dursointerviste. Tra le rubriche fisse della trasmissione "Dimmi di sì", in cui i telespettatori potranno fare la proposta di matrimonio alla persona amata attraverso un mega flashmob organizzato da "Domenica Live".