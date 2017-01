31 luglio 2014 Barbara d'Urso: "La mia estate al lavoro" La conduttrice è impegnata con il suo B Magazine, lancia una linea di t-shirt, scrive il sesto libro, prepara i programmi tv e a Tgcom24 confessa che gli uomini... di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

08:57 - Per Barbara d'Urso sarà un'estate di lavoro. Guarda le finestre bagnate dalla pioggia milanese, sogna Napoli, ma intanto si butta a capofitto sul suo B Magazine, pensa agli argomenti di "Pomeriggio Cinque" che partirà il primo settembre, trova il tempo di lanciare le t-shirt "Carmelita Smack" e a Tgcom24 confessa: "Passerò l'estate a Milano, Ferragosto in città è bellissimo. La prima serata in tv? E' presto per dirlo, l'amore invece...".

Barbara, da poco hai lanciato "B Magazine"...

Siamo già al quarto numero. Questa settimana Valeria Marini mi racconta la sua verità, poi c'è la storia di Deborah che ha perso 75 chili, e tanti consigli su centrifughe, rimedi di bellezza, senza dimenticare la nuova rubrica della mia Serena Garitta che racconta come inventarsi un lavoro...



Quindi te ne occupi personalmente, fai tu le interviste?

Si, credo molto in questo progetto che mi rappresenta al cento per cento perché c'è tutto il mio mondo, il mio stile di vita. E come in ogni cosa che faccio mi ci butto a capofitto...

Protagonista della tv, ma anche donna manager, con le T-shirt Carmelita Smack...

In Rete mi prendono in giro per le mie faccette e le mie frasi e io, che sono sempre stata autoironica, ci rido su. Ho visto che molti utilizzavano le mie parole come modo di dire e ho deciso di creare una linea divertente, partendo dal mio tormentone "Lei mi sta dicendo che..."

Sei molto social, da Twitter a Instagram a Facebook

E' vero, amo i social, mi permettono di avere un contatto diretto con le persone. E' la cosa che mi piace di più, presto lancerò anche una App...

E tornerai a condurre "Pomeriggio 5" e "Domenica live"...

Stiamo già lavorando, 'Pomeriggio Cinque' riparte il primo settembre...

Ma quando stacchi?

Mai. Sono qui, con la pioggia... Sto lavorando al sesto libro per la Mondadori, c'è B Magazine, le magliette, i programmi. Farò qualche puntatina al mare, ma Ferragosto a Milano è bellissimo.

Quando una prima serata in tv?

Vedremo, è troppo presto, ne riparleremo tra un po'...

Ormai Carmelita Smack è un marchio, non rischi di spaventare ancora di più gli uomini?

Non lo so... io aspetto sempre il mio cacciatore.. ah gli uomini...

A proposito, sei stata recentemente paparazzata con un uomo misterioso...

Diciamo che provano a mettermi il nodo...