Barbara d'Urso: "A Pomeriggio Cinque intratteniamo col sorriso e tante esclusive"

09:28 - Torna puntuale su Canale 5 alle ore 16.30 l'appuntamento con "Pomeriggio Cinque" condotto da Barbara d'Urso che annuncia a Tgcom24 per la prima puntata del primo settembre "tante esclusive". "Cercheremo di intrattenere col sorriso e anche di informare sempre in maniera molto dinamica", spiega. Tra le novità: "Questa sarà un'edizione molto social perché per la prima volta voi da casa potrete seguirci, intervenire in diretta".