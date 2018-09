"Desperate Housewives", la rossa Bree senza capelli per il cancro

Dopo Shannen Doherty , la Brenda di "Beverly Hills", ora un'altra stellina della tv ha scelto di condividere via social la sua lotta contro il cancro. Su Instagram Marcia Cross , famosa per il ruolo di Bree in "Desperate Housewives" , ha infatti pubblicato un selfie senza capelli . "Sono grata e felice si essere viva, ma triste che i miei capelli siano caduti. Qualcun altro ha perso i capelli a causa del cancro? Parlatemene. Io vi capisco" ha scritto.

In poco tempo lo scatto ha fatto il giro del mondo e messo in allarme i fan dell'attrice, che in un post successivo ha chiarito di essersi lasciata il peggio alle spalle. "Mi spiace non essere stata chiara. Sono nel POST cancro. Ora va tutto bene. Viaggio duro ma sono IN SALUTE, felice e più presente e grata che mai. Grazie dal profondo del cuore per tutto il vostro amore" ha spiegato l'ex casalinga disperata.