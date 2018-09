Shannen Doherty: "Il cancro mi ha reso migliore"

"Tutto sta andando bene. Senti la parola remissione e provi emozioni diverse. 'Cosa verrà dopo?', c'è un po' di paura e di apprensione. Mi sono sentita persa per un secondo" ha dichiarato nell'intervista tv.



L'attrice durante questo brutto periodo ha documentato su Instagram tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla chemioterapia, fino all'annuncio della remissione. Proprio i social sono stati per lei un'ancora di salvezza: "Condividere mi ha aiutato. Tutte le bellissime storie delle altre persone, i racconti di quello che hanno passato... mi hanno dato speranza e affetto. Sono stati una vera famiglia per me".



Un grande supporto è arrivato anche dai suoi cari: "Mio marito è stato fenomenale, si è preso cura di me in modo fantastico. Anche mia madre c'è sempre stata. Sono stata molto fortunata" ha concluso.