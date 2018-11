Shannen Doherty, dopo aver sconfitto il cancro torna sul set: "Mi sento favorita dalla sorte..."

E' un inno alla vita e alla sua bellezza quello che Shannen Doherty, la Brenda di “Beverly Hills 90210” e la Prue Halliwell di "Streghe , affida ai social, per celebrare il suo ritorno alla normalità e al lavoro sul set, dopo oltre due anni di dure battaglie per sconfiggere il tumore: "Durante l’ultima settimana ho lavorato sette giorni su sette", racconta l'attrice: "eppure ho adorato ogni secondo... C’è bellezza in ogni cosa".

La Doherty, che ha raccontato sui social, giorno dopo giorno la sua lotta, il suo dolore, ma anche la sua speranza, durante i due lunghi anni di malattia, condividendo tutto con i suoi fan, vuole adesso esprimere la sua gratitudine e la sua gioia per essere finalmente tornata a vivere.



I capelli ricresciuti, lo sguardo sognante, l'attrice, che sta lavorando sul set di “Heaters”, serie tv ispirata al film “Schegge di follia”, affida a Instagram un toccante e commovente post: "Buongiorno. Non è passato molto tempo da quando mi sono chiesta se avrei mai potuto tornare a fare ciò che amo. Entrare in un personaggio. Creare. Essere sul set, con tutto il "circo" intorno e sentire quella profonda soddisfazione realizzazione. La scorsa settimana ho lavorato per 7 giorni. Nessun weekend libero, ma ho amato ogni secondo. Sì, ho lavorato duramente per arrivare qui, ma sono anche benedetta. Fortunata e non passa un giorno che non ringrazio Dio per avermi concesso questa benedizione della vita che ho. Quindi, rieccomi al lavoro, con lo spirito giusto. Uno spirito di gratitudine, amore e profonda riconoscenza. C'è bellezza in ogni cosa".