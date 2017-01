"C'è Posta per Te" saluta con due fuoriclasse: Gonzalo Higuain e Alessandra Amoroso

"C'è Posta per Te" saluta in bellezza. Per l'ultimo appuntamento della 19ma stagione del popolare people show, leader assoluto del sabato sera, il 19 marzo, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ospiterà in studio due fuoriclasse: il capocannoniere della Serie A Gonzalo Higuain e Alessandra Amoroso. Un congedo in grande stile, aspettando la prossima stagione.