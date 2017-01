"C'è Posta per Te", Greggio e Iacchetti scrivono a Matteo Salvini

Non è la prima volta a "C'è Posta per Te" per la coppia storica di "Striscia La Notizia", intervenuta diverse volte qualche anno fa, anche con improbabili travestimenti.



Non è una novità nemmeno la presenza in studio di esponenti politici. Nel 2005 fu Piero Fassino a essere ospite di Maria De Filippi. Il sindaco di Torino fu chiamato dalla tata che lo aveva accudito dai 7 ai 14 anni.