"Beautiful", Brooke sposa Ridge per l'ottava volta

Non poteva essere che così. "Beautiful" negli anni ci ha abituati a matrimoni, divorzi, scambi di coppie e tradimenti. Adesso un altro colpo di scena sta per travolgere la famosa soap opera. Brooke sposa - per l'ottava volta - Ridge. Insomma, dal 1987 è sempre la signora Logan la regina di cuori della saga dei Forrester. Il settimanale "Grand Hotel" mostra le foto di Katherine Kelly Lang, 56 anni, in abito bianco mentre dice sì a Thorsten Kaye.