Katherine Kelly Lang, in costume Brooke è davvero... "Beautiful"!

Ha festeggiato quest'annoi 30 anni di messa in onda, ha spento da poco 56 candeline, e in bikini mostra tutta la sua bellezza e un fisico da ventenne. Katherine Kelly Lang , che per il popolo della tv è l'amatissima Brooke Logan è davvero "Beautiful" ! Il suo segreto? L'attrice lo svela sulle pagine di Diva e Donna: "Una vita salutare e... l'amore", quello per Dominique Zoida, 15 anni meno di lei e “tante cose in comune”...

"Siamo molto simili e ci piacciono le stesse cose. Forse è questo che rende più facile vivere in coppia. Dom è incredibile, un vulcano di idee ed energia. E' un imprenditore atipico e ha un lato molto romantico, mi tratta con molto amore e rispetto facendomi sentire sempre importante, giovane e bella...", dice la Langm che racconta del suo ultimo viaggio in Italia: "Siamo stati in una masseria di Fasano, poi a Napoli, Milano e sulle Dolomiti. Abbiamo sempre fatto tanto sport perché condividiamo la passione per il triathlon e appena possiamo ci alleniamo anche in vacanza...". L'attrice, che è stata sposata due volte e ha tre figli di 20, 24 e 26 anni si trova in accordo col compagno anche su fronte familiare. "Anche Don ha una figlia di 25 anni. Siamo una grande famiglia e soprattutto una squadra".