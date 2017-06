Brooke di "Beautiful": "Il mio ragazzo ha 16 anni meno di me, ma non chiamatelo toy boy: è lui quello maturo della coppia"

"Non vedo cosa ci sia di male a stare con un uomo molto più giovane. Non mi piace il termine 'toy boy' anche perché la sua carta d'identità dirà pure che è più giovane di me, ma il suo cervello dice l'opposto: lui è quello 'vecchio' della coppia". Ci scherza su Katherine Kelly Lang, conosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Brooke Logan - una dei protagonisti della soap opera "Beautiful" - che ricopre dal 1987. In quel periodo, Dominique Zoida, il suo attuale ragazzo, aveva solo dieci anni.

"Lavoriamo entrambi alla CBS - racconta lui - io dirigo il marketing, ma ci siamo conosciuti grazie a una attività fuori dall'azienda: siccome sono appassionato di triathlon, mi era stato chiesto di allenare la squadra di "Beautiful". Un giorno, durante l'allenamento, dal gruppo si levò una voce: 'Fai forse anche il personal trainer? Mi daresti lezioni private?'. Tutti si silenziarono di colpo: era lei. Abbiamo iniziato a frequentarci e dopo tre mesi vivevamo già assieme".