"Ballando con le stelle": trionfa Cesare Bocci, la favorita Gessica Notaro è terza

Cesare Bocci alza il trofeo al cielo sotto una pioggia di coriandoli, vicino alla maestra Tripodi. Con questa immagine di festa si è conclusa la tredicesima edizione di "Ballando con le stelle", con l'attore che recita nel ruolo di "Mimì Augello" nella serie tv del "Commissario Montalbano" in trionfo insieme alla sua partner nel dance show. Nulla ha potuto il surfista Francisco Porcella, battuto all'ultimo respiro.



La delusione più grossa è arrivata per Gessica Notaro, l’ex concorrente di Miss Italia, accompagnata dal ballerino Stefano Oradei, che alla fine è arrivata sul gradino basso del podio a pari merito con la coppia formata dal modello italo-olandese Giaro Giarratana e dalla ballerina Lucrezia Lando. La giovane, vittima di un crimine orrendo da parte del fidanzato che la sfigurò con l’acido, era data favorita come vincitrice finale del programma.



Non hanno potuto esultare anche Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, fermati nella corsa alla vittoria finale prima della semifinale. Stessa sorte per Nathalie Guetta, in coppia con il maestro Simone Di Pasquale.