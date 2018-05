"Amici 17": Carmen vince la settima puntata, il cantante Biondo è l'eliminato

LA PUNTATA - Con Gerry Scotti e la cantante Elisa in Commissione esterna e Massimo Ranieri, Al Bano (che ha festeggiato il compleanno con tanto di torta in studio), Romina Power, Fedez e J-Ax tra gli ospiti, la settima puntata del talent condotto da Maria De Filippi ha emesso i primi, in parte inattesi, verdetti.



Per cominciare, e in attesa del vincitore assoluto di "Amici 17", è stata Lauren a poter alzare il primo trofeo di questa edizione, quello del ballo. Per 5 a 3 nella sfida iniziale contro Bryan, la ballerina ha alzato la coppa e ottenuto un assegno del valore di 50mila euro, continuando a gareggiare con la squadra dei blu per ambire eventualmente anche alla vittoria finale. Pure Bryan però, nonostante la sconfitta, ha guadagnato un premio speciale: una borsa di studio del valore di 25mila euro.



La squadra Blu (con Einar, Lauren e Carmen) è risultata vincente rispetto a quella dei Bianchi (composta da Irama, Biondo ed Emma). Dopo le intense sfide tra tutti i concorrenti a colpi di canzoni, cover, inediti e coreografie curate dal direttore artistico Luca Tommassini, è stata Carmen a risultare la preferita, con lo stesso Tommassini che ha potuto salvare un concorrente e ha fatto il nome di Lauren.



Emma e Irama vengono salvati dai voti dei professori, mentre Biondo e Einar si sfidano in un lungo e appassionante duello fatto di cinque prove a testa, prima di decretare che è proprio Biondo, il rapper romano molto acclamato dai fan del programma, ad essere eliminato.



"Sei già pronto per il mercato discografico" dice Simona Ventura dalla Commissione esterna. E la De Filippi rivela che il disco del rapper dalla capigliatura biondo platino uscirà il primo giugno.



GLI ASCOLTI - Nuovo record in share per "Amici 17" che non lascia scampo a "Ballando con le Stelle" concedendo al competitor un piccolo scarto di share, pur trattandosi per Rai Uno della finale dello show.

Il talent di Canale 5 ottiene infatti uno share del 23,1% pari a 4 milioni 112mila telespettatori mentre Ballando ottiene il 23,6% con 4 milioni 221mila telespettatori.



Sul target 15-64 anni, "Amici" ottiene uno share del 26,25% mentre Ballando si attesta al 16,28% di share. Il gap si fa ancora più evidente sul target 15-34 anni dove "Amici" svetta al 34,20% di share mentre Raiuno ottiene l’8,26% di share. Tra i picchi di ascolto per "Amici" da segnalare che, alle ore 22:58, i telespettatori erano 5 milioni 311mila mentre alle ore 24:56 lo share volava al 29,03%.