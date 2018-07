"Balalaika": il portiere russo Akinfeev non è sempre stato un "eroe"

Igor Akinfeev ha permesso alla sua squadra di dominare sulla Spagna ma in studio a Balalaika si ricorda la performance di quattro anni: le incredibili papere del portiere in Brasile avevano fatto letteralmente tremare la Russia, tanto che la stessa Gialappa's fatica a riconoscere nell'eroe che ha salvato il match Russia-Spagna lo stesso del 2014. I suoi errori tuttavia non fermano al solo Mondiale e anche ne CSKA, Akinfeev è riuscito a collezionare non poche figuracce.