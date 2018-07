"Balalaika": il sogno infranto di Leo Messi

Non è bastata la bravura di Leo Messi a portare avanti l'Argentina in questo Mondiale. Dopo la dura sconfitta contro la Croazia, il 4-3 subito dalla Francia interrompe definitivamente il sogno del numero dieci, ma anche di un intero popolo, di riportare in vita il miracolo di Maradona. Non è bastato il capolavoro contro la Nigeria, perché il mancato accesso ai Quarti è il peggior risultato dal 1994 - la prima, appunto, senza Maradona. Ci ha provato, Messi, a caricarsi sulle spalle la sua nazionale e forse proprio per questo il fallimento fa ancora più male.