Balalaika, Ilary e i selfie in campo: "Quello di Totti lo ricordo"

Ricordate il selfie che Francesco Totti scattò in curva all'Olimpico, dopo aver segnato un gol in un derby? Ilary Blasi, conduttrice di Balalaika, lo show di Canale 5 sui Mondiali, ha ancora negli occhi quel momento, a differenza di quando suo marito, per corteggiarla, le dedicò il "6 Unica" sulla maglia mostrata sempre dopo un gol, all'inizio della loro relazione. Un amarcord che è nato spontaneo, nel momento in cui sono state mostrate le immagini di Julian Brandt, centrocampista della Germania, finito sotto accusa per aver scattato un selfie con un tifoso, al termine della partita persa dalla sua Nazionale contro il Messico. Il giocatore si è difeso, discolpandosi così: "C'era un bambino che mi aveva cercato insistentemente e ho voluto solo accontentarlo".