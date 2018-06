Prima partecipazione televisiva di Maxi Lopez, calciatore argentino e attaccante dell'Udinese rimasto, come molti, deluso dal risultato della sua nazionale contro la Croazia. Prima di chiudere la puntata, Alberto Brandi vorrebbe fargli qualche domanda e cade a fagiolo il tweet di un telespettatore su Icardi, perché dà al direttore l'aggancio giusto: "Mi spieghi perché l'Argentina, il popolo argentino, se dovesse fare un sondaggio scegliendo tra te e Icardi sceglierebbe tutta la vita te?" Una domanda forse inaspettata per Lopez, che risponde in modo piuttosto diplomatico, ma mai quanto la successiva, in cui gli si chiede quando è stata l'ultima volta in cui ha parlato con Icardi. Insomma, per l'ex marito di Wanda Nara le curiosità sembrano tutte ruotare intorno all'ex compagno di squadra, o quasi.