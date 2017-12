"Amici 2017": Zic prende il posto di Federico, Emanuele e Mose restano in attesa di "verdetto"

Maria De Filippi dà il via al quinto e ultimo appuntamento del 2017 con la sigla dei professionisti su coreografia di Garrison ed è subito sfida tra Federico, chiamato a diferndere il proprio posto nella scuola, e Zic. Giudica la sfida Klaus Bonoldi. Federico canta due inediti, "Spiegami" e Domenica, e una cover. Zic si esibisce con i suoi inediti: "Capodanno" e "Google", poi la cover anche per lui. "Uno dei due in alcuni passaggi mi ha "infilzato" lo stomaco. E questo è Zic. Per me vince Zic", afferma Bonoldi. Federico ringrazia e saluta professori e compagni.



Prima che inizino le sfide a squadre Luca si giustifica per la seconda volta consecutiva spiegando che sta facendo un percorso di cambiamento che non si può vedere in pochi giorni. Rudy gli fa notare che ha già 4 "No" decisi e che così mette in difficoltà i suoi compagni. L'allievo sottolinea: "Loro già lo sanno, non lo scoprono adesso”. Il professore ironizza: "Aspettiamo il Rinascimento".



SFIDA A SQUADRE



Annalisa e Biondo, capitano della squadra del Fuoco, cantano sulle note di "Dark Horse" di Katy Perry con Juicy J. Tocca poi a Einar, capitano della squadra del Ferro, che si esibisce con il coach Michele Bravi con il brano di Samuele Bersani "Giudizi universali". Tutti i professori danno il loro voto a Einar.



La seconda prova è di ballo è voluta da Alessandra Celentano: Orion (Ferro) vs Valentina (Fuoco)

Entrambi i ballerini si che si cimentano in un passo a due. Dopo l'esibizione di Valentina, la Celentano che in settimana l'ha osservata più volte, non è ancora convinta: "Vedo tutto buio. Speravo succedesse il miracolo. Mi dispiace ma l'unica cosa che vede è che questa ragazza non sa ballare". Bill Goodson, che ha preparato la coreografia della ragazza, non la pensa allo stesso modo. Poi si vota: vince Orion.



Sempre la Celentano questa volta vuole esaminare Vittorio dopo avergli assegnato un compito per renderlo consapevole delle sue lacune. Quindi il ballerino si esibisce in un passo a due non troppo tecnico ma dove c'è movimento. A fine preformance l'insegnante esprime il suo giudizio: "Abbastanza un disastro. Non si si chiedeva la perfezione, ma neanche l'impossibile".



Sfida di canto scelta da Vodafone Shake Remix: Carmen (Ferro) vs Matteo (Fuoco)

La cantante intona "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante. I Black Soul Trio si esibiscono sulle note di "Is this love" di Bob Marley. Rudy e Carlo votano per Carmen mentre Giusy e Paola per i Black Soul Trio.



Vince la squadra del Ferro e si procede con le proposte di eliminiazione dei vincitori nella categoria canto: Einar dice Matteo, Mose Yaser, Carmen Yaser, Alessandro Yaser, Emanuele Yaser, Emma Yaser. Yaser si avvicina al palco. Maria però comunica che bisogna comunicare anche un secondo nome: Einar indica Grace, Mose Grace, Carmen Matteo, Alessandro Nicole, Emanuele Grace, Emma Matteo. Grace raggiunge quindi Yaser. I due allievi sono quindi nelle mani dei professori. Giusy e Paola salvano Yaser, Rudy e Carlo lo eliminano. Maria invita i professori a prendersi un po' di tempo in disparte perché almeno uno deve cambiare idea. Di Francesco decide di dare una possibilità a Yaser, che si salva. Si passa ora a Grace: Rudy e Carlo la eliminano, Giusy e Paola la salvano. Maria chiede ai professori di prendere una decisione al termine della puntata.



Entra in studio Federico Zampaglione che canta con Giusy Ferreri "L'amore mi perseguita". Attorno a loro ballano, in una comparata, Lauren (Fuoco) e Claudia (Ferro). Vince Lauren.



Sfida tra inediti: Biondo (Fuoco) Vs Carmen (Ferro)

Il primo canta "Déjà vu", Carmen si esibisce con "La complicità". Zerbi e Turci scelgono Biondo, Di Francesco e Ferreri Carmen.



Terza prova di ballo: Nicolas (Fuoco) Vs Orion (Ferro)

Il primo si esibisce in un passo a tre, Orion in un passo a due con Elena. Vince la squadra del Fuoco. Si ritorna alle proposte di eliminazione riguardano sempre il canto: Biondo dice Emanuele, Matteo Emma, Yaser Mose, Grace Mose, Luca Mose, Nicole Mose. E' Mose il più votato. Per il secondo nome Biondo fa quello di The Jab, Matteo di Emma, Yaser di Emanuele, Grace di Emanuele, Luca di The Jab, Nicole di Emanuele. Quindi Emanuele.



Maria chiama Stefano De Martino e annuncia che lascia provvisoriamente "Amici" perché farà l'inviato all'Isola dei Famosi. Il ballerino saluta il suo pubblico danzando con la sua collega Elena.



Mose, in attesa di conoscere il suo destino chiede se può cantare, ma il tempo a disposizione è terminato. Maria saluta tutti e dà appuntamento a sabato 13 gennaio 2018.