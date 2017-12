"Amici", vince la squadra del Fuoco: Emanuele va in sfida per l'eliminazione

Luca vs Rudy Zerbi

In settimana Luca, ultimo nella classifica di gradimento, con 4 no dai professori ma che non può essere eliminato perché si è giustificato, è stato duramente attaccato da Rudy Zerbi. "Sono stato criticato e non mi è stato dato modo di migliorarmi", dice Luca. Il professore ribatte: "Io in te non vedo neanche il germoglio, la partenza”. E aggiunge anche: “Tu sei all’ultimo posto nella classifica di gradimento da quanto è iniziato il programma”. Luca gli rinfaccia di aver rifiutato una come Emma Marrone e di aver detto ad una cantante, che ora gli siede vicino, Giusy Ferreri, che era finita. Poi continua spiegando che anche se il suo genere non piace, lui vuole impegnarsi al massimo:"Se sono qua ci sarà un perché".



Seconda sfida a squadre: canto

Per il canto Yaser della Squadra Fuoco schiera Grace con ‘Be The One’ di Dua Lipa, mentre Federico della Squadra Ferro sceglie Silvia, "che non ha mai cantato" e che chiedere di esibirsi a cappella in ‘Solo per te’ dei Negramaro. Annalisa è in difficoltà perché le piacciono entrambe ma sceglie Silvia. Gli altri professori però scelgono Grace.



La prova di ballo

E' voluta da Alessandra Celentano che per Valentina (Squadra Fuoco) ha scelto un pezzo di Veronica Peparini, per Orion (Squadra Ferro) una coreografia di Natalia Titova. La Celentano è molto dura con Valentina che si "ribella". L’allieva non ci sta, ma Alessandra nemmeno: “Non fare la spocchiosa e non parlarmi sopra”. Valentina ribatte: “Non accetto la cattiveria e il modo in cui mi dice le cose”. La Celentano ribatte che Valentina non le ha trasmesso luce. La Peparini vede un po’ di luce e di carisma, ma sulla tecnica anche lei concorda. Garrison la difende, ma visto che Valentina si è giustificata non è in gioco la sua permanenza.



Terza e quarta prova, canto.e ballo

E’ la Prova Vodafone, scelta dal pubblico. Per la Squadra Fuoco c’è il capitano Yaser con ‘Sign Of The Times’ di Harry Styles, per la Squadra Ferro i The Jab. Rusy e Carlo votano per la band, Giusy e Annalisa per Yaser. Finisce pari.



Riecco il ballo per la quarta prova. Filippo (Squadra Fuoco) sfida Vittorio (Squadra Ferro). Il primo balla un passo a due, mentre per il secondo è previsto un passo a quattro. Bill, Garrison e Veronica hanno preferito Vittorio, mentre Alessandra ha votato per Filippo.