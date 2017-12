"Amici 2017", quinto e ultimo appuntamento del pomeriggio: continua la sfida tra Ferro e Fuoco

Aggiornamenti dalla scuola di Amici prima della diretta di sabato 16 dicembre



In seguito a un provvedimento disciplinare, sono state previste venerdì 15 delle sfide per tre cantanti: Mose contro Nimba, Federico contro Lorenzo Ciolini e Audjah contro Emma Muscat. Sfide anche per i ballerini: Vittorio vs Dylan.



Audjah è la prima, contro la maltese Emma Muscat, giudice è Gabriele Parisi che chiede alla titolare del banco di eseguire "Running" di Beyoncè a cui la sfidante risponde con un brano di Alicia Keys, “If ain’t got you” accompagnandosi al pianoforte. Audjah poi canta “Chandelier” di Sia ed Emma, “Love on the brain” e al termine il commissario esterno è pronto per il verdetto: vince Emma anche se tecnicamente sono state entrambe brave, Audjah deve lasciare la scuola.



La neo entrata Emma si presenta ai suoi nuovi compagni che non nascondono il loro apprezzamento, specialmente Mose che si dichiara già "innamorato" di lei. I due nuovi capitani guardano le prove degli allievi per decidere chi schierare nel corso della diretta di sabato 16 dicembre: Einar, capitano della squadra del Ferro chiama Emma, i The Jab, Mose, Claudia e Vittorio, mentre Biondo, capitano della squadra del Fuoco, risponde con Nicolas, Filippo, Lauren, Grace e Yaser.



Parallelamente al voto dei professori si affianca quello del pubblico da casa che può televotare tramite SMS al numero 477.000.4, sito web di Witty www.wittytv.it e l’App Mediaset Fan. Il prossimo appuntamento è a gennaio 2018.