Inter-Cagliari 1-4: Mazzarri, che catastrofe! E adesso?

23:58 - Inter-Cagliari 1-4. Sì, avete letto bene. Gol di Sau dopo 10 minuti, replica di Osvaldo al 18', espulsione di Nagatomo al 27' e poi tripletta di Ekdal, tutto nel primo tempo, con l'aggiunta di un rigore parato da Handanovic a Cossu. Questo è l'incredibile verdetto di San Siro, che lancia il Cagliari di Zeman alla prima, clamorosa, vittoria di stagione; e azzera le certezze che in due mesi l'Inter e Mazzarri si erano illusi di avere.

LA PARTITA

Inter-Cagliari dura 27 minuti. E' un buon Cagliari, corre molto e fin troppo (leggi Zeman), costringe l'Inter a subire gioco e ritmo. E passa subito -il Cagliari- con Sau al 10', ma è Yuto Nagatomo a garantirgli l'assist, di testa: tocco aereo del giapponese che libera Sau solo davanti a Handanovic: facile farlo secco (il portiere) con un rasoterra sul primo palo.

L'Inter reagisce. Ovvio. La ricerca del gol, degli interisti, è per vie lunghe, ovvero lanci per Palacio e Osvaldo onde superare la linea alta della difesa rossoblu. Dev'essere questo l'ordine di scuderia, perché la squadra -diversamente dal solito- tende a non tenere palla. Un assaggio di Palacio (tiro molle), poi il Trenza regala la palla del pareggio, con una furbata su punizione istantanea: quelli del Cagliari dormono, Osvaldo riceve solo davanti a Cragno a insacca. Uno a uno, e ricominciamo.

Si riprende, gli zemaniani -ribadiamo- hanno qualcosa in più, l'Inter in difesa senza Ranocchia (riposo) è un po' distratta o non coperta a dovere. Nagatomo commette un fallo al 25', è ammonito; due minuti dopo ne commette un altro, e Banti non perdona. Cartellino rosso per il giapponese che da capitano chiude così la sua domenica bestiale. E lì finisce Inter-Cagliari.

Nel senso che poi comincia una surreale commedia nerazzurra con inverosimili catastrofi difensive oltre le quali Ibarbo, Sau e Cossu fanno quello che vogliono e Albin Ekdal si veste da fenomemo del gol. Segna subito al 29', su una disperata deviazione di Handanovic dopo il tiro di Dessena; centra il bersaglio al 34' solo, in area, dopo un assolo di Ibarbo che nemmeno Messi o Ronaldo saprebbero imitare (in tal caso Dodò e Juan Jesus lo guardano, fermi e ammirati); e fa tris al 44' su calcio d'angolo e rimpalli vari, intorno ai quali i mazzarriani non fiatano.

Ah, dimenticavamo: al 43' Handanovic para un rigore a Cossu, rigore che Banti assegna per un qualcosa di Vidic (qualcosa...), con l'Inter in nove perché era uscito Dodò per infortunio. L'ingresso di D'Ambrosio -poi- coincide col terzo gol di Ekdal. Che dire, amici interisti?

C'è poco da dire del secondo tempo, che ha senso solo per segnalare l'eventuale quinto gol del Cagliari, o il secondo dell'Inter magari. Niente invece. Entra Guarin per Medel a inizio ripresa, si viene a sapere che Dodò si è fatto male davvero, ginocchio. Osvaldo e Palacio vanno vicini alla rete, Ibarbo e chi altri provano a fare del male all'Inter, ma non hanno la voglia di andare fino in fondo.

E quel che si guarda si più, sono le smorfie di dolore di Mazzarri, impietrito. E di Thohir che in tribuna giochicchia col telefonino, per mandare messaggi o fare finta di mandarli, meglio non vedere quel che accade in campo. Qualche ammonito, qualche pestone, altri cambi. La solita smorfia di Zeman, per lui è quasi sempre lo stesso giorno. Era da 19 anni che il Cagliari non vinceva a San Siro. Lo ha fatto nel modo e nel giorno meno ipotizzabili. Intanto, complimenti.



LE PAGELLE

Handanovic 6,5 - Limita i danni, parando un rigore a Cossu.

Vidic 5 - La classe, l'esperienza... Già. Dall'assist alla rovescia di Palermo a questa immane fatica nel (non) dirigere il caos.

Juan Jesus 4 - Dalla sua parte c'è Ibarbo: gliel'hanno detto?

Nagatomo 3 - La peggior partita della sua carriera? Sarà lui a dire se ha fatto di peggio, assist per Sau, due ammonizioni in due minuti, perdipiù con la fascia di capitano...

Medel 5 - Eletto a modello della nuova Inter, nel traffico del centrocampo del Cagliari si perde.

Guarin 6 - Ha forza ed energie, tenerlo fuori è stato un errore.

Hernanes 4 - Boh... Quando non gioca, diresti: l'Inter ne avrebbe bisogno. Quando gioca, viene da dire: meglio toglierlo.

Kovacic 5 - Peccato perdersi, quando la squadra non va, non funziona nemmeno lui.

Osvaldo 6 - Il gol ispirato da Palacio, qualche botta verso la rete. Lui e il Trenza aspettano, là davanti: vana attesa.

Dessena 7,5 - Uomo d'ordine del centrocampo, protagonista nel gol del 2-1, infaticabile.

Ekdal 9 - Tre gol a San Siro contro l'Inter. La domenica della vita.

Ibarbo 8,5 - Uomo-panico per la difesa nerazzurra, l'azione sul gol del 3-1 è una cosa eccezionale.

Sau 7 - Costringe Nagatomo a "magre" ripetute, non sbaglia il primo pallone: gol.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-4

INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Andreolli 5, Vidic 5, Juan Jesus 4; Nagatomo 3, Hernanes 4, Medel 5 (1' st Guarin 6), Kovacic 5, Dodò 4,5 (43' D'Ambrosio 5); Palacio 6 (24' st Icardi 5,5), Osvaldo 6. A disp: Carrizo, Berni, Ranocchia, Mbaye, Kuzmanovic, Khrin, Obi, M'Vila, Puscas. All. Mazzarri 4

CAGLIARI (4-3-3): Cragno 6,5; Balzano 7, Ceppitelli 7, Rossettini 7, Avelar 7; Dessena 7,5 (44' st Joao Pedro sv), Crisetig 7, Ekdal 9; Ibarbo 8,5 (22' st Farias 6,5), Sau 7 (28' st Longo 6), Cossu 7. A disp: Carboni, Capuano, Murru, Pisano, Donsah, Caio Rangel. All. Zeman 8

ARBITRO: Banti

MARCATORI: 10' Sau (C), 18' Osvaldo (I), 29' Ekdal (C), 34' Ekdal (C), 44' Ekdal (C)

AMMONITI: Nagatomo, Guarin (I), Sau, Rossettini, Balzano (C)

ESPULSI: 27' Nagatomo (I) per doppia ammonizione

NOTE: al 43' Handanovic para un rigore a Cossu