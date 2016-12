Serie A, Chievo-Empoli 1-1: Pucciarelli risponde a Meggiorini

18:11 - Al Bentegodi la sfida salvezza tra Chievo ed Empoli si chiude sull'1-1. Succede tutto nel secondo tempo. Al 50' Riccardo Meggiorini, subentrato a Birsa, porta avanti i padroni di casa. Il vantaggio però dura poco: al 59' Manuel Pucciarelli, servito da Maccarone, pareggia i conti e segna la seconda rete in una settimana. Il Chievo sale a 4 punti in classifica, mentre l'Empoli tocca quota 3 e raggiunge il Sassuolo.

LA PARTITA

Manuel Pucciarelli la ricorderà come la sua settimana. Dopo il primo gol in Serie A, arrivato nel turno infrasettimanale contro il Milan, a Verona il 23enne di Prato trova la seconda rete in campionato. Un gol importantissimo, decisivo per il pareggio del suo Empoli col Chievo. La settimana sarebbe potuta essere ancora più indimenticabile, se il Puccia fosse riuscito a segnare il gol del 2-1 sull’assist di Mario Rui. L’attaccante però si incarta e sciupa incredibilmente. Nonostante l’errore, i toscani portano a casa un buon punto proprio grazie a lui. Per la squadra di Sarri (oggi squalificato), l’appuntamento con la vittoria però è ancora rimandato. Settimana da ricordare anche per Riccardo Meggiorini. L’ex granata, alla prima presenza in campionato con la maglia dei veronesi, non tradisce. Corini lo inserisce ad inizio ripresa e lui risponde subito con il gol del’1-0. Davanti c’è molta concorrenza, ma Meggiorini ha dimostrato di poter dire la sua.

Corini stupisce tutti e schiera Ruben Botta al posto di Maxi Lopez. L’argentino e Birsa giocano a supporto di Paloschi, intoccabile dopo i due gol nelle ultime due gare. In apertura, però è l’Empoli a spingere sull’acceleratore. Tavano, Pucciarelli e Verdi si muovono molto e danno pochi punti di riferimento, ma la difesa del Chievo è attenta. Con il passare dei minuti i padroni di casa prendono coraggio. Paloschi lotta e fa reparto da solo. Per vedere la prima conclusione verso la porta di Sepe, però si deve attendere il 25’: Cofie ci prova dalla distanza e il portiere respinge in angolo. Questa rimane l’unica emozione – se così si può definire – del primo tempo.

Cofie ad inizio ripresa si conferma l’uomo più pericoloso del Chievo. Cross dalla sinistra di Meggiorini – subentrato a Birsa - e bell’inserimento del centrocampista ghanese, che però colpisce male. I gialloblù sono vivi e al 50’ trovano il gol del’1-0 proprio con Riccardo Meggiorini. Passaggio filtrante di Paloschi, l’ex granata ci crede e in scivolata spedisce il pallone alle spalle di Sepe. La rete dei veneti sveglia l’Empoli. Calzona – in panchina al posto dello squalificato Sarri – sostituisce uno spento Tavano con Maccarone. Il neo entrato è subito in partita: sponda di testa per Manuel Pucciarelli, che da due passi segna il gol del’1-1 (59’). Il numero venti dell’Empoli potrebbe concedere il bis poco dopo, ma sull’assist di Mario Rui si divora la rete del sorpasso. Il Chievo si ributta in avanti, ma i toscani restano più pericolosi e sfiorano nuovamente il vantaggio, questa volta con Maccarone. La squadra di Corini prova a rispondere con Maxi Lopez, che sfiora il palo con bel tiro da fuori. Dopo non succede più molto, le squadre si accontentano e portano a casa un punto a testa. Pareggio nel complesso giusto, anche se ai punti forse l’Empoli avrebbe meritato qualcosa in più.



LE PAGELLE

Cofie 6,5 - Presente sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Quando si inserisce crea scompiglio nella difesa degli ospiti. E' l'uomo in più del centrocampo di Corini.

Hysaj 5 - Con l'infortunio di Laurini, viene spostato sulla destra e comincia a soffrire. Si sgancia in avanti in poche occassioni e si fa beffare, con la complicità di Rugani, sul gol di Meggiorini.

Botta 4,5 - Rimane in campo 90' e combina davvero poco. L'argentino sembra ancora soffrire l'impatto col calcio italiano, ma per migliorare ci vuole più coraggio.

Maccarone 6,5 - Tavano non è in giornata e allora tocca lui. In 40 minuti serve a Pucciarelli l'assist dell'1-1 e sfiora il gol del sorpasso. Pienamente recuperato e pronto a scendere in campo dal primo minuto nella prossima gara.

Meggiorini 7 - Fa quello che sogna ogni allenatore: entra e cambia la partita. Bravo a crederci in occasione del gol. Maxi Lopez e Paloschi sono avvisati: per una maglia da titolare c'è anche lui.



IL TABELLINO

Chievo (4-3-1-2): Bardi 6; Frey 5, Dainelli 6,5, Cesar 5,5, Biraghi 5,5; Hetemaj 5,5, Radovanovic 5,5, Cofie 6,5 (35’ st Lazarevic sv); Birsa 5 (1’ st Meggiorini 7), Paloschi 6,5 (25’ st Maxi Lopez 6), Botta 4,5

A disp.: Bizzarri, Seculin, Gamberini, Sardo, Zukanovic, Edimar, Bellomo, Mangani, Pellissier. All.: Corini

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Laurini 6 (31’ Mario Rui 6,5), Tonelli 6, Rugani 5,5, Hysaj 5; Croce 6, Signorelli 5,5, Vecino 5,5; Verdi 5,5 (38’ st Guarente sv); Pucciarelli 6,5, Tavano 5 (9’ st Maccarone 6,5)

A disp.: Bassi, Pugliesi, Barba, Bianchetti, Perticone, Moro, Laxalt, Zielinski, Mchelidze. All.: Calzona

Arbitro: Massa

Marcatori: 5’ st Meggiorini (C), 14’ st Pucciarelli (E)

Ammoniti: Radovanovic (C), Hysaj (E), Hetemaj (C), Biraghi (C)

Espulsi: -