Inter, Mazzarri fa mea culpa: "Giocatori stanchi, ho fatto scelte sbagliate"

18:11 - Dopo la batosta col Cagliari, Walter Mazzarri fa mea culpa. "Probabilmente ho sbagliato alcune valutazioni di turnover - ha spiegato alla fine del match -. La squadra si era espressa benissimo mercoledì e ho fatto giocare alcuni che erano alla terza-quarta partita: s'è visto". " arrivavamo sempre in ritardo - ha aggiunto - Inoltre Osvaldo e Palacio devono ancora trovare la condizione, con Icardi recuperato solo in extremis".

"Non volevo nemmeno cambiare l'aspetto tattico e così è venuto il gol dello svantaggio - ha proseguito l'allenatore dell'Inter -. Poi siamo rimasti in dieci. Una squadra esperta lì aspetta e non prende quattro gol, per po riprovare a recuperare. E' una lezione che servirà a tutti, bisogna ripartire forte: chiacchierare poco e fare i fatti". Capitolo Vidic: "Lui è uno di quelli che ho fatto giocare troppo. Si perde lucidità, ma non era l'unico. Me ne assumo la responsabilità. Qualcuno non regge tre partite di seguito e abbiamo preso questa brutta sconfitta". Adesso però è già tempo di pensare al futuro: "Ora l'importante è capire e ripartire. Per assurdo, nel secondo tempo si è giocato meglio. Ma ormai era tardi".



Infine una battuta sull'espulsione e sulla prestazione di Nagatomo: "Un allenatore che perde 4-1 e poi commenta certe cose... E' chiaro che sarebbe cambiato qualcosa senza l'espulsione, probabilmente non avremmo preso 4 gol, ma lasciamo perdere. Errore di Nagatomo? Lui ha fatto l'errore sul primo gol. La prima ammonizione mi dicono che poteva essere evitata, ho visto anche dei falli del Cagliari non sanzionati. Ci sono stati degli errori e bisogna voltare pagina".