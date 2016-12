Serie A: le emozioni della quinta giornata

23:02 - PALERMO-LAZIO 0-4

Vittoria scacciacrisi per la Lazio nell'ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A. Al Barbera la squadra di Pioli vince 4-0 contro il Palermo e, dopo due sconfitte consecutive, centra il secondo successo in campionato, salendo a quota sei punti. Decide il match la serata magica di Djordjevic, che si sblocca e firma una tripletta (45', 75' e 83'). Parolo poi firma il poker al 93'. Nel Palermo grande gara di Dybala e Vazquez.



UDINESE-PARMA 4-2

E' l'Udinese di Stramaccioni la terza forza del campionato. I bianconeri hanno battuto 4-2 il Parma nel posticipo della quinta giornata salendo a quota 12 punti, tre in meno di Juventus e Roma. Protagonista Di Natale, autore di una doppietta (28' e 45') dopo l'iniziale vantaggio di José Mauri (22'). Cassano firma il 2-2 con un cucchiaio su rigore, ma nella ripresa Heurtaux cala il tris in rovesciata e Thereau cala il poker. Espulso Acquah.





GENOA-SAMPDORIA 0-1

Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, la Sampdoria vince il derby col Genoa e sale al terzo posto in classifica. A Marassi finisce 1-0 per la squadra di Mihajlovic, che passa al 75' grazie a un gol di Gabbiadini, a segno direttamente su calcio di punizione. Match intenso a Genova, dove entrambe le squadre non risparmiano energie e concedono pochi varchi. I rossoblù, al secondo k.o. in campionato, restano fermi a 5 punti.



INTER-CAGLIARI 1-4

Inter-Cagliari 1-4. Sì, avete letto bene. Gol di Sau dopo 10 minuti, replica di Osvaldo al 18', espulsione di Nagatomo al 27' e poi tripletta diEkdal, tutto nel primo tempo, con l'aggiunta di un rigore parato da Handanovic a Cossu. Questo è l'incredibile verdetto di San Siro, che lancia il Cagliari di Zeman alla prima, clamorosa, vittoria di stagione; e azzera le certezze che in due mesi l'Inter e Mazzarri si erano illusi di avere.



CESENA-MILAN 1-1

Secondo pareggio consecutivo in rimonta per il Milan di Inzaghi che nella quinta giornata di Serie A non va oltre l'1-1 sul campo del Cesena. Sotto dopo dieci minuti per il gol di Succi, complice un intervento goffo di Abbiati, i rossoneri pareggiano al 19' con Rami sugli sviluppo di un calcio d'angolo. Honda e Bonaventura impegnano Leali, ma al 73' viene l'espulsione di Zapata limita l'azione del Milan che sale a quota otto punti in classifica.



TORINO-FIORENTINA 1-1

Allo Stadio Olimpico finisce 1-1 Torino-Fiorentina. Partita molto tirata fino al 90', con continui capovolgimenti di fronte. Primo tempo di marca viola, ripresa granata. Le reti tutte nel secondo tempo. Al 62' Quaglierella raccoglie un cross di Peres e sblocca la partita con un bel rasoterra, poi Babacar pareggia i conti al 78' su perfetto assist di Bernardeschi, appena entrato in campo. Toro a cinque punti, Fiorentina a quota sei.



CHIEVO-EMPOLI 1-1

Al Bentegodi la sfida salvezza tra Chievo ed Empoli si chiude sull'1-1. Succede tutto nel secondo tempo. Al 50' Riccardo Meggiorini, subentrato a Birsa, porta avanti i padroni di casa. Il vantaggio però dura poco: al 59' Manuel Pucciarelli, servito da Maccarone, pareggia i conti e segna la seconda rete in una settimana. Il Chievo sale a 4 punti in classifica, mentre l'Empoli tocca quota 3 e raggiunge il Sassuolo.



SASSUOLO-NAPOLI 0-1

Il Napoli ritrova la vittoria e il sorriso. Dopo il doppio ko con Chievo e Udinese e il pari col Palermo, Benitez può così allentare la tensione e allontanare le polemiche: un successo di misura al termine di una partita con poche occasioni e altrettante emozioni. A decidere il gol di Callejon messo a segno al 28esimo del primo tempo su assist di Higuain, il migliore dei suoi. Nel finale Sassuolo vicino al pari con la traversa di Peluso.



ATALANTA-JUVENTUS 0-3

La Juve passa sul campo dell'Atalanta, ottiene la quinta vittoria in cinque gare e riaggancia la Roma in testa alla classifica. I bianconeri sono letali e, nonostante un avvio combattuto, ipotecano i tre punti al 35', quando Tevez approfitta dell'assist di Lichtsteiner e converte per l'1-0. L'Atalanta ha la chance del pari al 59', ma Buffon para un rigore a Denis. Sul cambio di fronte Tevez batte ancora Sportiello, poi Morata chiude la pratica: 3-0.



ROMA-VERONA 2-0

Non si ferma la marcia vincente della Roma di Garcia in campionato. Nel primo anticipo della quinta giornata di Serie A, i giallorossi hanno battuto 2-0 il Verona conquistando la quinta vittoria consecutiva. Partita complicata per la Roma nel giorno del trentottesimo compleanno di Totti, risolta al 75' da un destro chirurgico dalla distanza di Florenzi. Nel finale Destro sfiora il raddoppio e Florenzi colpisce una traversa all'84'.