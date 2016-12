Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Babacar risponde a Quagliarella

17:27 - Allo Stadio Olimpico finisce 1-1 Torino-Fiorentina. Partita molto tirata fino al 90', con continui capovolgimenti di fronte. Primo tempo di marca viola, ripresa granata. Le reti tutte nel secondo tempo. Al 62' Quaglierella raccoglie un cross di Peres e sblocca la partita con un bel rasoterra, poi Babacar pareggia i conti al 78' su perfetto assist di Bernardeschi, appena entrato in campo. Toro a cinque punti, Fiorentina a quota sei.

LA PARTITA

Un punto a testa. Senza farsi male, con la testa all'Europa League e un occhio alla classifica. Incerottate, Torino e Fiorentina si dividono la posta. Un risultato giusto, frutto di una partita giocata a ritmi bassi nel primo tempo e che si infiamma solo nella ripresa. In campo si contano più i grandi assenti che gli uomini in grado di fare la differenza. Vincono gli infortunati, insomma. Ma il pari è buono per tutti, soprattutto per il futuro. In attesa di tempi migliori e di recuperare uomini fondamentali per i rispettivi progetti.



L'impegno di Europa League e qualche infortunio segna la formazione di Ventura, che lascia Amauri in panchina e in avanti si affida alla coppia Quagliarella-Sanchez Mino. In difesa Maksimovic vince il ballottaggio con Bovo, con Gazzi e Vives a far legna in mezzo al campo e Darmian e Peres sulle fasce. In porta turno di riposo per Padelli, dentro Gillet. Scelte obbligate invece per Montella, che, dopo il forfait di Cuadrado, schiera in attacco Babacar e Ilicic con Borja Valero in appoggio. In mezzo al campo spazio a Badelj, Kurtic e Mati Fernandez.





A caccia di certezze e punti preziosi, entrambe le squadre partono senza spingere, affidandosi soprattuto ai lanci lunghi e ai duelli individuali. In campo si lotta su ogni pallone e il gioco si sviluppa a singhiozzo, con continui capovolgimenti di fronte e inutili tentativi dalla distanza. Squadre lunghe e molti spazi per gli inserimenti degli esterni. Richards sulla destra fa buona guardia, ma senza i suoi gioielli la Fiorentina fatica a trovare il guizzo vincente negli ultimi trenta metri. Questione di qualità e personalità. Il Toro invece pensa più al possesso palla e, quando riesce, El Kaddouri cerca Quagliarella in verticale. Col passare dei minuti gli uomini di Montella provano a manovrare con ordine, ma manca la velocità e i granata alzano la barricata al limite. Dopo un quarto d'ora, gara bloccata. Montella invita i suoi a tirare dalla distanza, ma la mira è sempre sbagliata. Difese schierate, poco spettacolo. Fernandez e Borja Valero provano a dare la scossa alzando il baricentro e i viola prendono in mano la partita. La Fiorentina guadagna metri, il Toro invece arretra e subisce l'iniziativa avversaria. Quagliarella prova a sorprendere Neto con un tiro da centrocampo, ma è solo un colpo per palati fini. Alla mezz'ora il match si incanala sui binari viola, con la banda di Montella che pressa alta, tiene palla e prova a rompere gli equilibri. Al 30' miracolo in uscita di Gillet su Babacar. Poi Kurtic ci prova da lontano. Sale il ritmo della Fiorentina, ma i granata restano vivi. Al 34' El Kaddouri e Sanchez Mino dialogano bene al limite e sfiorano il vantaggio. Babacar si muove bene, ma è un po' macchinoso spalle alla porta e in zona gol. Ringrazia Gillet, che al 38' salva ancora il risultato su un inserimento del senegalese. Sul capovolgimento di fronte poi tocca a Neto superarsi su un diagonale di Quagliarella. Portieri migliori in campo e primo tempo a reti inviolate.

Nei primi minuti della ripresa il Toro patisce il turno infrasettimanale. Fernandez domina in mezzo al campo e i granta vanno in affanno. Ventura se ne accorge, toglie uno spento El Kaddouri e prova a puntellare il centrocampo con Ruben Perez. Mossa azzecata, che ridà fiato al Toro e libera gli inserimenti in fascia. Darmian al 60' sfiora il gol, poi al 62' Peres mette in mezzo per Quagliarella, che difende palla e trafigge Neto. Cambia l'inerzia del match. In vantaggio, il Torino prende fiducia e riparte con maggiore continuità, tenendo sempre sull'attenti la difesa viola con le ripartenze. Montella prova a inserire Aquilani, Pizzarro e Bernardeschi a caccia di ordine e verticalizzazioni. E la prima palla toccata dal gioiellino viola è un assist al bacio per Babacar, che pareggia i conti. Gli ultimi minuti sono scoppiettanti, con continui capovolgimenti di fronte e brividi lungo la schiena per i due tecnici. Solo il triplice fischio mette fine alle ostilità e regala un punto a testa a Torino e Fiorentina. Ora c'è l'Europa League. Vietato distrarsi.

LE PAGELLE

Mati Fernandez 7: prende in mano le chiavi del centrocampo e detta i tempi della Fiorentina. Conquista palla, innesca i compagni e inventa

Babacar 6,5: si muove bene ed è sempre pronto a inserirsi in verticale. Buona prova, coronata dal gol. Nel primo tempo sbaglia due volte da buona posizione. Merito di Gillet, certo, ma non solo...

Bernardeschi 6,5: entra e la prima palla che tocca propizia il pareggio. Montella ha il suo talismano

Gillet 6,5: torna in campionato dopo 16 mesi e sfoggia una prestazione molto convicente. Nel primo tempo salva il risultato due volte su Babacar e tiene a galla i granata

Sanchez Mino 5: le qualità tecniche non mancano, ma quanto a personalità c'è ancora molto da imparare. Dai suoi piedi dovrebbero arrivare le invenzioni, ma sbaglia troppo

Quagliarella 7: sigla il terzo gol stagionale del Toro (il secondo personale) e sblocca il match. Nel primo tmepo ci prova anche da posizione impossibile e quasi ci riesce. Sempre vivo

IL TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 1-1

Torino (3-4-2-1): Gillet 6,5; Moretti 6, Glik 6, Maksimovic 6; Peres 6,5, Vives 6, Gazzi 5,5, Darmian 6 (42' st Molinaro sv); El Kaddouri 5,5 (12' st Ruben Perez 6) Sanchez Mino 5 (27' st Benassi 6); Quagliarella 7

A disp.: Castellazzi, Gaston Silva, Bovo, Jansson, El Kaddouri, Martinez, Amauri, Larrondo. All.: Ventura 6

Fiorentina (4-3-1-2): Neto 6; Richards 6,5 (33' st Bernardeschi 6,5), G. Rodriguez 6, Savic 6, Pasqual 6; Kurtic 6, Badelj 5,5 (18' st Pizarro 5,5), Borja Valero 6 (23' st Aquilani 6); Mati Fernandez 7; Ilicic 5, Babacar 6,5

: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Tomovic, Alonso, Brillante, Vargas, Hegazi, Lazzari.: Montella 6,5Valeri17' st Quagliarella (T), 33' st Babacar (F)Moretti, Sanchez Mino, Perez R. (T); Babacar, Ilicic (F)